Kolumbien : Elfjähriger Umweltaktivist mit dem Tod bedroht

Eine Todesdrohung gegen einen elfjährigen Umweltaktivisten in Kolumbien hat für Empörung gesorgt. Die Drohung wurde unter falschem Namen abgesetzt.

Vera setzt sich dafür ein, dass der Internetzugang für Kinder in Kolumbien verbessert wird.

Francisco Vera hatte am 15. Januar eine Todesdrohung von einem Twitter-Konto mit falschem Namen bekommen. Die Drohbotschaft war eine Reaktion auf ein Video, in dem Vera den kolumbianischen Präsidenten Iván Duque aufforderte, den Internetzugang für Kinder zu verbessern, die während der Coronavirus-Pandemie von zu Hause aus lernen. Behördenvertreter teilten mit, sie ermittelten in dem Fall.