«Die Beziehung gibt mir Sicherheit» – Eliane Müller und Sascha Ruefer bestätigen ihre Liebe

Der Herzensdieb ist niemand geringerer als Sascha Ruefer. Der Sportmoderator ist durch seine tägliche Sendung «Sport aktuell» bei SRF bekannt. Schon im Januar sprach der Schweizer darüber, dass er nun wieder in festen Händen ist. Auch damals deuteten alle Hinweise daraufhin, dass er mit der Pianistin sein Liebesglück gefunden hat. In einem Gespräch mit der «Schweizer Illustrierten» wollte der 50-Jährige die Beziehung aber zu dieser Zeit nicht bestätigen und sagte: «Es ist mir mehr denn je wichtig, meine Privatsphäre zu wahren». Kein Wunder – Erst im Sommer 2021 gab Sascha die Trennung von Vera Schumacher (40) bekannt, mit der er 14 Jahre lang liiert war und einen gemeinsamen Sohn hat.

«Die Beziehung gibt mir Sicherheit»

Mit der Privatsphäre scheint es jetzt aber vorbei zu sein: Eliane selbst offenbart, was lange vermutet wurde. Sie bestätigt die neue Liebe gegenüber dem «Seetaler Bote». Die ehemalige «Masked Singer»-Teilnehmerin gibt zu: «Sascha und ich sind ein Paar.» Gemäss der Pianistin gibt der 19 Jahre ältere Sascha ihr genau das, was sie braucht: «Er hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, so wie ich bin», weiter schwärmte sie: «Die Beziehung hat mir in meinem Leben die fehlende Sicherheit zurückgegeben. Mit dem richtigen Menschen an der Seite geht alles viel einfacher.» Ausserdem soll der Sportmoderator auch Inspiration zu neuer Musik liefern. Das hat der neue Hit der Hochdorferin auch schon bestätigt. Wie lange genau die beiden schon verliebt sind, ist noch nicht bekannt.