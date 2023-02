Rapperin Elif teilt gegen ihre Ex-Freunde aus

1 / 5 Am 3. Februar erschien Elifs neues Album «Endlich tut es wieder weh». 20min/Ela Çelik Auf dem Album geht es um Schmerzen, insbesondere die einer Trennung. 20min/Ela Çelik Die 30-Jährige teilt gegen ihre Ex-Freunde aus. «Durch meine Musik habe ich die Macht, ihnen eins auswischen zu können», meint sie. Instagram/elifmusic

Sängerin und Rapperin Elif trägt am liebsten schwarze Kleidung und ist für ihre melancholischen Songs und ihre rauchige Stimme bekannt. Die Deutsche mit türkischer Abstammung thematisiert auf ihren neusten Songs die Schmerzen des Lebens, insbesondere das Ende einer Beziehung.

Für die 30-Jährige ist es eine Art Therapie, wenn sie in ihren Texten ihre negativen Erfahrungen verarbeiten kann. «Mir ist es nie schwer gefallen, offen in meinen Songs zu sein. Ich habe eher das Gefühl, ich müsste noch ehrlicher sein», meint sie im Interview mit 20 Minuten. Mittlerweile suche sie in ihrem Leben sogar aktiv nach den negativen Gefühlen, denn nur so könne sie diese verarbeiten und sich weiterentwickeln. Das Klischee der «leidenden Künstlerin», die nur kreativ sein kann, wenn sie Schmerzen hat, trifft auf Elif aber nicht zu. «Ich kann mir gut vorstellen, auch mal Songs in einer Phase zu schreiben, in der es mir super geht. Es wäre schon spannend, wie diese Lieder klingen würden.» Zu sehr dürfe man den Schmerz nämlich nicht mögen, sonst drohe die Gefahr, dass man sich darin verliere, meint sie. Diese Erfahrung habe sie im Schreibprozess des Albums gemacht.

Elifs schlimmstes Erlebnis

Auf der Platte geht es nämlich nicht nur um Trennungsschmerz, sondern auch um den Tod. Die Sängerin verlor eine Person, die ihr sehr nahe stand. Dieser Verlust war das Schlimmste, was sie je fühlen musste. «Das ist nicht vergleichbar mit Liebeskummer. Das Gefühl des Vermissens ist unberechenbar und ich kann es nicht wegdrücken. Wenn es mich überrollt, muss ich es durchstehen, bis es wieder weg ist.» Was ihr geholfen hat und was sie allen rät, die gerade eine schwere Zeit durchmachen, ist, die Gefühle zuzulassen. «Es ist okay, traurig zu sein und jemanden zu vermissen. Man muss aber weitermachen und daran glauben, dass alles einen Grund hat», so die Musikerin.

«Wer mich datet, muss sich dem Risiko bewusst sein, auf einem Lied zu landen»

In den Trennungssongs teilt Elif teilweise richtig gegen ihre Ex-Lover aus. «Was ich von dir halte, kann ich gar nicht beschreiben. Zwei Mittelfinger reichen dafür nicht aus», singt sie auf dem Lied «Wenn ich sterbe». Müssen Elifs Ex-Partner Angst vor ihr haben? «Bei mir muss man schon aufpassen», meint sie lachend. «Lustigerweise schreibe ich kaum über Leute, die ich richtig gern habe, sondern eher solche, die ich nicht mag. Durch meine Musik kann ich meine Erfahrungen und Begegnungen mit ihnen verarbeiten .» Für die Musikerin ist jedoch wichtig, dass die Privatsphäre der Person nicht verletzt werde, weshalb sie auf den Songs nie Namen nennen würde. «Wer mich datet, muss sich aber dem Risiko bewusst sein, auf einem Lied zu landen.»

Wie sieht Elifs Traummann aus?

Trotz gescheiterten Beziehungen glaubt Elif noch an die Liebe. Sie hat aber eine klare Einstellung: «Ich möchte eine Person nicht mehr jahrelang daten, nur um mich dann zu trennen. Ihr werdet mich in Zukunft entweder verheiratet sehen, oder als Single», so die 30-Jährige. Druck, den perfekten Partner zu finden, macht sie sich aber nicht. «Ich finde das Single-Sein nicht schlimm. Eine Partnerschaft ist nicht der Fokus meines Lebens. Irgendwann lerne ich jemanden kennen – oder nicht. Beides ist okay.» Falls sie ihren Mr. Right findet, darf sich dieser über viel feines Essen freuen. «Ich kann meine Zuneigung nicht so gut in Worte fassen, sondern zeige sie, indem ich mit viel Liebe für die Person koche.» Wie der perfekte Mann auszusehen hat, ist Elif egal. Er darf schlicht «keine toxische Person sein», meint sie.

Elifs neues Album «Endlich tut es wieder weh» erschien am 3. Februar.