Trotz Glanzresultat der Grünen : Elisabeth Ackermann verzichtet auf Kandidatur im 2. Wahlgang

Die Grünen haben bei den Gesamterneuerungswahlen des Kanton Basel-Stadt gewonnen. Die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann musste jedoch eine Klatsche hinnehmen. Nun tritt sie nicht mehr im zweiten Wahlgang an.

Am Sonntag fanden in Basel die Gesamterneuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt statt. Eine regelrechte Klatsche musste die bisherige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) hinnehmen – obwohl ihre Fraktion bei den Parlamentswahlen mit einem Plus von vier Sitzen zu den grossen Gewinnerinnen gehörte. Sie landete im ersten Wahlgang für den siebenköpfigen Regierungsrat abgeschlagen auf Platz Neun.