Wahl von Elisabeth Baume-Schneider überrascht

Damit hat der Jura zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz ein Mitglied im Bundesratsmitglied.

Es ist die Überraschung des Tages: Elisabeth Baume-Schneider ist Bundesrätin. Die SP-Ständerätin aus dem Kanton Jura ist im dritten Wahlgang mit 123 Stimmen gewählt worden – just das absolute Mehr. Das ist ein Erfolg für die lateinische Schweiz, die mit vier Mitgliedern erstmals eine Mehrheit im Bundesrat stellt, und eine Freude für den Kanton Jura, der erstmals überhaupt ein Mitglied im Bundesrat hat.

Auf Twitter fallen die Reaktionen überrascht aus. «Ui, das hätte ich nicht erwartet. Extrem knapp!!», schreibt die Berner Mitte-Politikerin Michelle Renaud. Damit drückt sie das Empfinden vieler aus. Luzi Bernet, ehemaliger Chefredaktor der NZZ am Sonntag, twittert: «Immerhin gehört der Jura zum Bistum Basel.» Ein Hinweis auf den unterlegenen Kanton Basel-Stadt, der 50 Jahre nach Hans-Peter Tschudi auf ein Mitglied in der Landesregierung hoffte. Stefan Schmid, Chefredaktor «St. Galler Tagblatt», twittert: «Das dürfte international für Schlagzeilen sorgen: Die mehrheitlich deutschsprachige Schweiz hat eine Regierung, in welcher die französisch- und italienischsprachige Minderheit die Mehrheit stellt.»