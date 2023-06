Elisabeth Baume-Schneider warnt Politiker vor Asylchaos

Asyl-Showdown im Bundeshaus: Der Streit um Container-Siedlungen für Geflüchtete geht in eine neue Runde. Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) kämpft an allen Fronten für ein Ja , der Ständerat ringt um seine Position. Wir liefern dir die Fakten, um mitzureden.

Darum geht dich das etwas an

Die Schweizer Behörden rechnen 2023 mit insgesamt 27’000 Asylgesuchen - der höchste Wert seit 2015. Ein grosser Teil davon dürfte in den Sommermonaten in die Schweiz kommen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) von Baume-Schneider (SP) sucht deshalb fieberhaft nach Unterkünften.

Gefunden hat es diese auf Arealen der Armee. In Thun BE, Bière (VD), Turtmann (VS) und Bure (JU) sollen 3000 Geflüchtete in Container-Siedlungen untergebracht werden. Dazu beantragt Baume Schneider einen Kredit in Höhe von 133 Millionen Franken Steuergeldern.