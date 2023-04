Elisabeth Kopp ist tot.

Elisabeth Kopp ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie die Bundeskanzlei am Freitag schreibt. Sie starb am Karfreitag nach langer Krankheit. Die FDP-Politikerin wurde am 2. Oktober 1984 in den Bundesrat gewählt. 13 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts schaffte damit erstmals eine Frau die Wahl in die Landesregierung.