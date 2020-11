Vorquarantäne für Weihnachtsfest«Elite kann feiern, während Büezer an Weihnachten allein sind»

Präsident Martin Ackermann: «Wir können uns in den zwei Wochen vor Weihnachten in eine Art Vorquarantäne begeben und uns möglichst isolieren.» Dadurch senke man die Ansteckungsgefahr bei der Familienfeier.

«Das ist eine eher elitäre Idee», sagt Unia-Sprecher Serge Gnos. Denn nur wer die Möglichkeit habe, im Homeoffice zu arbeiten, könne sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Auch Infektiologe Andreas Cerny schätzt die Idee als «sehr vernünftig» ein: «Die Wirkung wäre eine ähnliche wie die der Selbstquarantäne während des Lockdown; wenn sich viele Personen daran beteiligen, dürften die Fallzahlen insgesamt zurückgehen.» Und: Das Risiko von Ansteckungen am weihnachtlichen Familienfest würde tatsächlich gemindert werden.

«Moderne spirituelle Vorbereitung»

Ob die Teilnehmerzahl bei ausnahmsloser Einhaltung der Selbstquarantäne erhöht werden kann, wisse er nicht, sagt Cerny. «Das kommt auf die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Massnahmen des Bundes an.» Cerny selber will in Bezug auf die Feierlichkeiten nicht bis zur letzten Sekunde bibbern müssen. Für ihn ist schon jetzt klar: «Wir feiern mit den Verwandten via Skype Weihnachten.»