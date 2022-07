Verurteilt in Deutschland : Elitesoldat gab sich als syrischer Flüchtling aus und plante Anschlag

In Frankfurt wurde der suspendierte Bundeswehrsoldat Franco A. zu über fünf Jahren Haft wegen der Planung eines Anschlags, Waffendelikten und Betrugs verurteilt.

via REUTERS

A. vor Gericht: «Viel redet, aber nichts gesagt – schon gar nicht über die Waffen, die er gehortet hat, und rechtsradikale Umtriebe in der Bundeswehr.»

via REUTERS

Das Gericht in Frankfurt a. M. hat den suspendierten Bundeswehroffizier unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat schuldig gesprochen.

Verhältnisse in Deutschland rechtsextrem «beeinflussen»

So wurde A. beschuldigt, einen Anschlag auf eine öffentliche Person geplant zu haben. Den Verdacht habe er auf Flüchtlinge lenken wollen, so die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage – ein Aspekt, den das Gericht jedoch als nicht nachweisbar beurteilte.