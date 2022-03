Spezialkommando – Elitesoldaten bringen Schweizer Botschafter in Kiev ausser Landes

Claude Wild amtet seit 2019 als Schweizer Botschafter in Kiev, nun hat er das Land verlassen.

Nun ist die Schweizer Botschaft in der Ukraine vorläufig geschlossen haben.

Vor bald einer Woche ist Russland in die Ukraine eingedrungen.

Bereits letzte Woche, als die Lage in der Ukraine noch etwas übersichtlicher war, hat ein Teil des Personals der Schweizer Botschaft in Kiew das Land verlassen. Nun gilt die Botschaft als «temporär geschlossen»., nachdem am Dienstag die letzten offiziellen Schweizer das Land verlassen haben, wie es die Tamedia-Zeitungen berichten. Das Schweizer Aussendepartment EDA bestätigt den Bericht gegenüber der Zeitung: «Das versetzbare Personal hat die Ukraine auf dem Landweg verlassen.»