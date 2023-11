Ella Emhoff sammelt Geld für Gaza

Ella Emhoff sammelt Geld für eine Organisation, die Kindern in Gaza helfen will.

In den USA erntet Ella Emhoff für ihren Aufruf an ihre 315'000 Follower viel Kritik – «zumal ihr Vater Douglas Emhoff Jude ist», schreibt die «New York Post». Die Textildesignerin gab allerdings in der Vergangenheit mehrmals an, dass sie sich nicht als Jüdin betrachte.