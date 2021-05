Nach über 18 Jahren - Ellen DeGeneres beendet ihre Talkshow

Die 63-Jährige bestätigte den Abgang gegenüber «Hollywood Reporter»: «Wenn du eine kreative Person bist, brauchst du regelmässig neue Herausforderungen.» So grossartig die Show sei und so viel Spass sie auch mache – «eine Herausforderung ist sie nicht mehr.»

US-Moderatorin Ellen DeGeneres wird ihre Talkshow «The Ellen DeGeneres Show» nach der 19. Staffel in 2022 und nach über 3000 Folgen beenden. DeGeneres startete die Talkshow in 2003 und hatte alle, die in Hollywood Rang und Namen haben, schon bei sich auf der Couch – um die 2400 Celebrity-Interviews soll sie gemäss «Hollywood Reporter» bis heute geführt haben. Sie hat für ihre Arbeit zahlreiche Preise bekommen, darunter die «Presidential Medal of Freedom», die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten.