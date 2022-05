Ellen DeGeneres verabschiedet sich endgültig von ihrem Talkshow-Publikum

DeGeneres startete die Talkshow in 2003 und hatte alle, die in Hollywood Rang und Namen haben, schon bei sich auf der Couch, darunter die ehemalige First Lady Michelle Obama (57). Um die 2400 Celebrity-Interviews soll DeGeneres gemäss «Hollywood Reporter» bis heute geführt haben.

Die 64-Jährige teilte ihren Abgang bereits im vergangenen Jahr gegenüber «Hollywood Reporter» mit: «Wenn du eine kreative Person bist, brauchst du regelmässig neue Herausforderungen.» So grossartig die Show sei und so viel Spass sie auch mache – «eine Herausforderung ist sie nicht mehr.»

Holpriger Start aufgrund der Sexualität

«Die beste Erfahrung, die ich je machen durfte»

Für die Moderatorin sei es eine wunderschöne Reise gewesen. «Wenn diese Sendung Sie zum Lächeln gebracht hat, wenn sie Sie aufgemuntert hat, wenn Sie in einer Phase des Schmerzes oder der Traurigkeit sind, was auch immer Sie gerade durchmachen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt», so DeGeneres. In ihrer Talkshow habe sie Leben verändert und beschrieb es als «die beste Erfahrung, die ich je machen durfte».