Ellen White: Neun Monate nach EM-Titel wurde sie Mama

Wie sie auf Insta schreibt, ist ihre Tochter geboren worden. Zu einem Foto ihres Mannes Callum Convery mit Baby schreibt sie: «Bester Papa, der unser wunderschönes kleines Mädchen trägt. Wir sind so vernarrt in dich und du bist so zuckersüss.» Zahlreiche Fussball-Stars gratulierten den Eltern zur Geburt. Die Ex-Stürmerin von Manchester City erzielte in 113 Länderspielen 52 Tore für England. (nih)