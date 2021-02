Ellie Goulding (34) teilte am Dienstag gegenüber der «Vogue» mit, dass sie im achten Monat schwanger ist. «Ihr seid die ersten, mit denen ich darüber spreche!» so Ellie.

Die erfreulichen Neuigkeiten gab sie erstmals am Dienstag gegenüber der «Vogue» bekannt.

«Starry Eyed»-Sängerin Ellie Goulding (34) hat eine richtige Bombe platzen lassen. Gegenüber der «Vogue» gab sie am Dienstag erstmals öffentlich ihre Schwangerschaft bekannt. Dabei hat sie sich ganz schön Zeit gelassen: Die Britin ist nämlich bereits im achten Monat. Das Geheimnis so lange für sich zu behalten ist ihr wohl nur gelungen, weil sie während der Quarantäne in London selten fotografiert wurde. Jetzt sind auf dem Insta-Account der «Vogue» erste Bilder der schwangeren Ellie zu sehen.