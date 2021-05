Ehemann Caspar hats verkündet - Ellie Goulding ist zum ersten Mal Mama geworden

Des weiteren hat Casper die Öffentlichkeit in seiner Story gebeten, die frisch gebackene Mama Ellie erst einmal in Ruhe zu lassen. Das Paar wolle seine Zeit als Familie zunächst gern privat verbringen. Auch Babyname und Geschlecht behält das Paar erstmal für sich.

Eben erst hat sie noch ihre Schwangerschafts-Rundungen in der «Vogue» präsentiert, jetzt ist es schon soweit: Ellie Goulding (34) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat der stolze Baby-Daddy Caspar Jopling (29) am Sonntag in einer Instagram-Story mitgeteilt. «Mama und Baby sind beide glücklich und gesund – Ich bin extrem dankbar» schreibt der Kunsthändler zu einem Bild, auf dem ein Blumenstrauss zu sehen ist. Des weiteren bittet er die Öffentlichkeit darum, Ellie erst Mal in Ruhe zu lassen.