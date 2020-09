Ellie Goulding zeigt ihr ultra gemütliches Quarantäne-Leben

Völlig entspannt, nur im Höschen und Schlabber-T-Shirt, öffnet Ellie Goulding die Türe zu ihrem Stadthäuschen in London. Ob nun die Queen – oder in diesem Fall die «Vogue» – vor der Türe steht, scheint der Musikerin völlig egal zu sein.

Ellie Goulding hat sich derzeit eine kleine Selbstquarantäne verordnet und hütet seit einigen Wochen ihr Haus in London. Sie nimmt die Sache so ernst, dass sie sich temporär sogar von ihrem Ehemann Caspar Jopling getrennt hat, mit dem sie seit elf Monaten verheiratet ist. «Ich liebe meinen Mann, aber ich liebe auch mich selbst», sagt sie der englischen Zeitung «The Mirror». «Ich kann ein Buch lesen, joggen gehen, unordentlich sein – es ist toll, einen Partner zu haben, mit dem man nicht 24/7 zusammen sein muss – auch nicht in einer Ehe», erklärt sie.