«Umbrella Academy»-Star - Elliot Page zeigt sich nach OP erstmals oben ohne

Auf dem Foto zeigt sich Elliot oberkörperfrei (und mit einem bemerkenswerten Sixpack) in roter Badehose am Pool. «Trans bbs erste Badehose», kommentiert der Schauspieler sein Bild und fügt die Hashtags #transjoy und #transisbeautiful hinzu.

Er kann jetzt einfach existieren

Elliots Oprah-Interview ist gerade einmal ein paar Wochen her. Dort spricht er über seine Erfahrungen als trans Mann. Der grösste Unterschied zwischen seinem jetzigen und seinem damaligen Leben sei, dass er jetzt «wirklich in der Lage sei, einfach zu existieren», so der Schauspieler, der sich 2020 geoutet hat. Ausserdem wolle er sichtbar für andere sein und für die Rechte von trans Menschen in den USA kämpfen.