In Elm wurden sieben Alpakas von Wölfen gerissen

In Elm GL wurden Alpakas von Wölfen angegriffen.

In Elm GL wurden in der Nacht auf Sonntag sieben Alpakas von Wölfen gerissen, zwei wurden verletzt. Die IG wolfsicherer Lebensraum sowie auch der Kanton Glarus bestätigt diesen Vorfall. «Die IG wolfsicherer Lebensraum fordert vehement, dass jetzt gehandelt wird und auch die Wildhut mehr unternimmt, um die bewilligten Abschüsse vorzunehmen», heisst es in einer Medienmitteilung.