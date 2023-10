Elmo beisst Joggerin zu Tode: Neue Details über Kampfhund

1 / 2 Elmo wurde kurz nach der Attacke eingeschläfert. Privat Über Jahre hinweg bekam Elmo ein sogenanntes Beiss-Training. Screenshot Facebook

Darum gehts Der Hund Elmo zerfleischte Anfang Oktober eine Joggerin.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät – sie starb an den Verletzungen.

Nun bringt die Obduktion des Kadavers von Elmo neue Details ans Licht.

Noch immer sorgt die tödliche Biss-Attacke von Hund Elmo in Österreich für Aufmerksamkeit: Anfang Oktober fiel in Naarn ein American Stafford eine Joggerin an und zerfleischte sie bis zur Unkenntlichkeit. Für die 60-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Jetzt liegt das mit Hochspannung erwartete Obduktionsergebnis des Kadavers von Elmo vor.

«Es gibt keine Auffälligkeiten», sagt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, gegenüber der österreichischen Zeitung «Heute». Demnach gibt es keine körperlichen Gründe des Hundes für die Attacke, beispielsweise einen Gehirntumor oder eine Tollwut. Darüber war kurz nach dem Zwischenfall spekuliert worden.

Beiss-Training für Elmo

Für die Hundehalterin sind das womöglich keine guten Nachrichten: Es gibt Vorwürfe, dass Elmo mit einem Beiss-Training über Jahre scharf gemacht wurde. Es ist also denkbar, dass dieses Training mit dem brutalen Biss in einem Zusammenhang stehen könnte. Ermittelt wird wegen grob fahrlässiger Tötung, es gilt die Unschuldsvermutung.

Wieviele Hunde an der Attacke tatsächlich beteiligt waren, ist noch unklar. Zuletzt war die Rede davon, dass neben Elmo noch zwei weitere Tiere bei der Attacke dabei waren. Welcher Hund wirklich zugebissen hat, soll jetzt eine DNA-Untersuchung klären. «Das wird aber noch Wochen dauern», so Breiteneder am Montag gegenüber «Heute».

«Sie waren immer mit mehreren Hunden unterwegs – es war klar, dass sowas passiert.» Nachbar der Hundehalterin

«Die Lebensgefährtin der Hundehalterin lebt noch da», sagte ein Nachbar aus dem Ortsteil Sebern in Naarn kürzlich im Gespräch mit «Heute». Der Mann wollte anonym bleiben. «Angeblich will sie ihren Wohnsitz nach Linz verlegen.» Er selbst habe nie mit ihr, beziehungsweise ihrer Lebenspartnerin, Kontakt gehabt. «Sie waren immer mit mehreren Hunden unterwegs. Es war uns stets klar, dass so etwas passiert.»

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.