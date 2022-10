Protest-Sportlerin: Elnas Rekabi soll auf dem Weg in iranisches Gefängnis sein

Der Teamleiter hat laut «IranWire» Befehle von Mohammad Khosravivafa, dem Vorsitzenden des iranischen Olympischen Komitees, erhalten, die Kletterin in die iranische Botschaft zu bringen. Khosravivafa wiederum erhielt Befehle vom Korps der iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Nun ist die junge Iranerin verschwunden. Laut dem persischen BBC kann ihre Familie die Sportlerin seit Sonntagabend nicht mehr erreichen. Die Frau gilt als vermisst. In der persischsprachigen Originalmeldung heisst es weiter, ein Versuch der Kontaktaufnahme über das Hotel der Mannschaft sei erfolglos geblieben.

Von Teamleiter in die Botschaft gebracht

Nun aber kommt Licht ins Dunkel. Laut der regimekritischen Zeitung «IranWire» hat Reza Zarei, der Leiter des iranischen Kletterverbandes, die 33-Jährige in die iranische Botschaft in Seoul gebracht, nachdem er Befehle von Mohammad Khosravivafa, dem Vorsitzenden des iranischen Olympischen Komitees, erhalten hatte. Khosravivafa wiederum erhielt Befehle vom Korps der iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Laut «IranWire» versprach Reza Zarei, der zuvor im Informationsministerium tätig war, der Kletterin, dass er sie schnell, ohne Risiko und ohne öffentliche Bekanntmachung in den Iran bringen würde. Dafür müsse sie nur Pass und Handy abgeben. Nach neuestem Stand war dies jedoch nur die halbe Wahrheit. Laut Quellen, auf die sich «IranWire» bezieht, ist Rekabi zwar auf dem Weg in den Iran, jedoch nicht nach Hause, sondern direkt in das Evin-Gefängnis.