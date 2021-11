Tesla-CEO teilt aus : Elon Musk beleidigt im Steuerstreit Bernie Sanders auf Twitter

Dass US-Senator Bernie Sanders fordert, die Superreichen in den USA sollen mehr Steuern zahlen, passt Elon Musk ganz und gar nicht.

US-Senator Bernie Sanders will Superreiche stärker besteuern.

«Ich vergesse immer wieder, dass du noch lebst», twitterte Tesla-CEO und Multimilliardär Elon Musk am Sonntagmorgen als Antwort auf einen Tweet des US-Politikers Bernie Sanders, in dem er die extrem Reichen dazu aufforderte, ihren «gerechten Anteil» an den Steuern zu zahlen, wie «CNN» berichtet.