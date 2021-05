Kryptowährung - Elon Musk deutet an, dass Tesla seine Bitcoin verkauft, und Kurs stürzt ab

Nachdem Elon Musk in einem Tweet angedeutet hat, dass Tesla seine Bitcoin wieder verkaufen könnte, sank der Kurs der Digitalwährung in 24 Stunden um rund zehn Prozent.

Wer bei Tesla ein Elektroauto kaufen will, kann dieses nicht mehr mit Bitcoin bezahlen.

Der Bitcoin-Kurs sank darauf in den letzten 24 Stunden um fast zehn Prozent.

Tesla-Chef Elon Musk sorgt wieder einmal für Aufsehen in der Bitcoin-Szene: Er hat in einem Tweet angedeutet, dass Tesla seine Bitcoin wieder verkaufen könnte. «Bitcoiners werden sich im nächsten Quartal ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest seiner Bitcoin-Bestände verkauft hat», schrieb der Nutzer @CryptoWhale auf Twitter. Musk antwortete auf den Tweet wie folgt: «In der Tat.» Der Kurs von Bitcoin sank nach dem Tweet um rund zehn Prozent.

Am 24. März kündigte Musk an, dass man die Elektro-Autos von Tesla nun auch mit Bitcoin bezahlen kann. Bereits am 13. Mai kam allerdings die Kehrtwende: Musk twitterte, dass Tesla die Kryptowährung ab sofort nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiere. Der Bitcoin-Kurs brach danach um rund 15 Prozent ein.