Mail an Tesla-Mitarbeiter: Elon Musk droht Homeoffice-Arbeitenden mit der Kündigung

Alle Beschäftigten bei Tesla müssen per sofort ins Büro zurückkehren. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, hat Elon Musk dies in einer internen Mail angeordnet. «Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen», heisst es in der Mail, die am Dienstagabend verschickt wurde. Weiter heisst es: «Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie gekündigt haben.»