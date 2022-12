Twitter: Elon Musk entsperrt nach Umfrage-Fail Accounts von kritischen Journalisten

Musk begründete die Sperren damals mit Doxxing, also dem Veröffentlichen von vertraulichen Informationen wie dem momentanen Aufenthaltsort. Laut US-Gesetz müssen Flugdaten allerdings öffentlich zugänglich gemacht werden.

Nach der Sperrung eines Kontos, dass Musks Privatjet trackte, verschwanden am Donnerstag auch die Konten von sechs prominenten Journalisten.

Nach internationaler Kritik hat Twitter mehrere gesperrte Accounts von US-Journalisten wieder freigeschaltet. Twitter-Chef Elon Musk kündigte den Schritt unter Verweis auf eine Umfrage unter Nutzern des Online-Netzwerks an, bei der sich eine Mehrheit der knapp 3,7 Millionen Teilnehmer für ein sofortiges Ende der Sperren ausgesprochen hatte. Mehrere zuvor gesperrte Accounts von Journalisten unter anderem der «New York Times», der «Washington Post» und von CNN konnten am Samstagmorgen deutscher Zeit wieder aufgerufen werden.

Scharfe Kritik nach Journalisten-Bann

Am Donnerstagabend hatte Twitter die Konten von mindestens sechs prominenten US-Journalisten gesperrt. Die Sperrungen seien ohne Vorwarnung erfolgt, berichtete die «Washington Post». Die Vereinten Nationen hatten sich daraufhin zutiefst beunruhigt über die Entwicklung des Online-Netzwerkes unter ihrem neuen Besitzer Musk gezeigt. Reporter dürften auf einer Plattform, die vorgebe, ein Raum für Meinungsfreiheit zu sein, nicht durch die willkürliche Sperrung von Konten zum Schweigen gebracht werden, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Auch die Bundesregierung kritisierte die Sperrungen.

Daraufhin argumentierte Musk, dass die Umfrage zu viele Antwortoptionen umfassen würde und er einen neuen Poll starten werde. Die öffentliche Meinung zeigte sich beim zweiten Poll, der lediglich noch die Optionen «sofortige Entsperrung» und «Entsperrung in sieben Tagen» beinhaltete, noch deutlicher. So stimmten fast 3,7 Millionen ab – 58 Prozent sprachen sich für die sofortige Entsperrung der Accounts aus.

Bereits am Mittwoch hatte Twitter einen Account gesperrt, über den man den Privatjet von Konzernchef Elon Musk verfolgen konnte. Einige der zeitweise gesperrten Journalisten hatten darüber berichtet sowie über Musks Äusserung, er und seine Familie seien durch die Weitergabe von Standortdaten gefährdet worden. In mehreren Tweets in der Nacht zum Freitag schrieb Musk, für Journalisten gälten dieselben Regeln wie für alle anderen. Er bezog sich dabei auf «Doxxing», nämlich die Weitergabe von persönlichen Daten einer Person, einschliesslich Informationen wie der Adresse. «Sie haben meinen exakten Echtzeit-Standort gepostet, im Grunde die Koordinaten für ein Attentat», schrieb Musk. Er sprach von einem Verstoss gegen die Twitter-Nutzungsbedingungen.