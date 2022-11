Elon Musk fordert «Hardcore-Arbeit» von Twitter-Personal

Personal-Exodus : Elon Musk fordert «Hardcore-Arbeit» – Twitter-Mitarbeiter laufen ihm davon

Twitter droht personell auszubluten. Nach dem Ultimatum von Elon Musk an den Rest der Belegschaft, einen extremen Arbeitseifer an den Tag zu legen oder gefeuert zu werden, gehen immer mehr von Bord.

Auf die Twitter-Zentrale in San Francisco werden deutliche Protestnachrichten an die Adresse von Elon Musk projiziert.

Bei Twitter setzt sich die Mitarbeiterflucht nach einem Job-Ultimatum des neuen Eigentümers Elon Musk fort. Einige Angestellte gaben öffentlich via Tweet bekannt, die Online-Plattform zu verlassen. Andere hätten ihre geplanten Kündigungen bei einem privaten Forum ausserhalb des Kurzmitteilungsdiensts thematisiert und unter anderem gefragt, ob nun ihre US-Visa in Gefahr seien oder ob sie tatsächlich die versprochene Abfindung bekämen, teilte ein erst diese Woche gefeuertes Ex-Mitglied der Belegschaft mit, das lieber anonym bleiben wollte.

«An all die Tweeps, die entschieden haben, dass heute euer letzter Tag ist: Danke dafür, dass ihr durch Höhen und Tiefen fantastische Kollegen gewesen wart. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr als Nächstes macht», twitterte am Donnerstag die Angestellte Esther Crawford, die bei Twitter bleiben will. Für die Plattform arbeitet sie aktuell an der Überarbeitung des Verifikationssystems.