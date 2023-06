Elon Musk gegen Mark Zuckerberg: UFC rechnet mit Rekordeinnahmen

Und Musk hat in der Vergangenheit ebenfalls Kampfsport betrieben. Er soll dem UFC-Boss erzählt haben, dass er in Südafrika, wo er aufgewachsen ist, in «viele Kämpfe verwickelt war».

White sagte zu «TMZ Live» am Donnerstag, dass er mit Zuckerberg und Musk von Mittwochnacht bis in den Donnerstag hinein geredet und getextet hat, und dass beide Männer in Las Vegas gegeneinander antreten wollen. «Ich habe letzte Nacht mit Mark und Elon gesprochen, beide Jungs meinen es absolut ernst», sagte White. Auf Twitter hat White ein Video veröffentlicht, in dem er bereits ein T-Shirt mit der Aufschrift «Zuckerberg vs Musk» trägt.

«Ich bin bereit für einen Käfigkampf»

Alles begann am Mittwoch, als Musk auf einen Bericht reagierte, wonach Zuckerberg seine eigene Version von Twitter starten wolle, woraufhin Elon antwortete: «Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist.» Der Facebook-Gründer bekam Wind von dem Tweet und schickte eine eigene Nachricht, in der er schrieb: «Schickt mir den Standort.»



White ist zuversichtlich, dass beide Männer in der Lage sind, so einen Kampf auszutragen. Zuckerberg hat in letzter Zeit an Jiu-Jitsu-Wettbewerben teilgenommen und Musk hat in der Vergangenheit ebenfalls Kampfsport betrieben. Er soll dem UFC-Boss erzählt haben, dass er in Südafrika, wo er aufgewachsen ist, in «viele Kämpfe verwickelt war».