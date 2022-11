Twitter : Elon Musk hat Donald Trumps Profil entsperrt

Twitter-Chef Elon Musk hat das Profil von Ex-Präsident Donald Trump in dem Onlinedienst wieder freigegeben.

Am Samstag war Trumps Twitter-Profil im Internet wieder zu sehen. «Das Volk hat gesprochen. Trump wird wieder zugelassen», twitterte Musk am Samstag. Zuvor hatte er die Nutzer des Onlinediensts in einer Umfrage abstimmen lassen, ob sie eine Rückkehr Trumps befürworten.