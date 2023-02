Seit fünf Jahren schwebt ein Tesla Roadster durch das Weltall

Gesteuert wird der Roadster von der Schaufensterpuppe «Starman». Auf dem Armaturenbrett ist ein Schild angebracht mit der Aufschrift «keine Panik», was eine Anspielung auf die Science-Fiction Story «Per Anhalter durch die Galaxis» ist.

Mehr als vier Milliarden Kilometer zurückgelegt

Am 6. Februar 2018 wurde Musks Auto mit der SpaceX Rakete Falcon Heavy ins Weltall befördert. Vor dem Start meinte Musk, dass die Mission nur einen 50:50 Erfolg haben würde. Doch der Start verlief reibungslos und seither schwebt der Wagen Kilometer für Kilometer durch das Weltall. Der Roadster hat schon über vier Milliarden Kilometer zurückgelegt.

Seit Jahren fantasiert Elon Musk, eines Tages eine Siedlung auf einem Planeten zu errichten. Wann dies geschieht, bleibt noch offen. Der Unternehmer hofft, dass, falls seine Vision Realität wird, der Tesla Roadster in ein Museum gestellt und als Andenken an unsere Zivilisation dienen wird.

Wo steckt der Elektro-Wagen?

Um nachzuschauen, wo sich der Lenker «Starman» befindet, gibt es eine Website , um den Tesla zu orten. Das Auto besitzt keinen Tracker, deshalb handelt es sich nur um einen theoretischen Standort. Für Astronomen gibt es kein Interesse den Wagen aktiv zu verfolgen, da er keinen grossen wissenschaftlichen Wert bietet. Schwer ist zu sagen, in was für einem Zustand sich der Wagen befindet, denn unklar ist, ob der Tesla von einem Meteoriten oder Strahlung beschädigt oder zerstört wurde.

2035 schaut «Starman» wieder beim Mars vorbei

Laut Nasa-Daten sollen der Tesla und sein Lenker in den Jahren 2035, 2047 und 2050 am Mars vorbeischweben. Eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2018 schätzte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto mit der Erde kollidiert, bei etwa 22 Prozent liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Venus oder Sonne schwebt, liegt bei zwölf Prozent.