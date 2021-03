«Technoking of Tesla» : Elon Musk krönt sich selbst zum König

Tesla-Chef Elon Musk ist für seine exzentrische Art bekannt. Nun verlieh sich der 49-Jährige selbst die Königswürde.

Diese Funktionsbezeichnungen hat man in der Welt der Unternehmen noch nie gehört: Tesla-Chef Elon Musk hat sich gemäss einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC den wohlklingenden Titel «Technoking of Tesla» verliehen, sich also quasi zum König gekrönt. Tesla-Finanzchef Zach Kirkhorn darf sich zudem künftig als «Master of Coin» bezeichnen. Das könnte eine Anspielung auf die jüngsten Geschäfte Teslas mit Kryptowährungen wie Bitcoin sein – zugleich nannte sich auch der Schatzmeister in der Serie «Game of Thrones» so, der dafür sorgte, dass dem König nicht das Geld ausging. Ihre Positionen als Konzern- und Finanzchef behielten Musk und Kirkhorn weiter.