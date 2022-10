Elon Musk verbreitet Verschwörungstheorie zum Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann Paul Pelosi

Eklat um Twitter-Besitzer : Musk tweetet Verschwörungstheorie zum Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann

Der Tesla-Gründer und neue Twitter-Eigner hat sich mit einem fragwürdigen Tweet erneut in die Nesseln gesetzt: Er schliesse nicht aus, dass der Angriff eines QAnon-Anhängers auf Paul Pelosi einem Streit unter Homosexuellen gewesen sei.

Nun verbreitete Musk selbst eine krude Verschwörungstheorie zum Hammer-Angriff auf Paul Pelosi. Der 82-jährige Ehemann der Top-Demokratin Nancy Pelosi war in der Nacht auf Freitag mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt worden.

Er will künftig mehr Redefreiheit und gesperrten Usern eine Rückkehr ermöglichen.

Der frischgebackene Twitter-Besitzer Elon Musk hat in dem Online-Dienst eine Verschwörungstheorie zum Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi weiterverbreitet. «Es gibt die winzige Möglichkeit, dass bei dieser Geschichte mehr dahintersteckt», schrieb der Milliardär am Sonntag zu dem weitergeleiteten Link. Musk hat bei Twitter 112 Millionen Follower.

Der 82 Jahre alte Paul Pelosi war in der Nacht zum Freitag im Haus des Paars in San Francisco angegriffen und mit einem Hammer verletzt worden. Der Polizei zufolge verlangte der Angreifer, mit der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses sprechen. Nancy Pelosi war aber in Washington. Der 42 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen. Ihm droht eine Anklage wegen versuchten Mordes. Zum mutmasslichen Motiv machten die Behörden zunächst keine Angaben.