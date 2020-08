Elon Musk hat am Freitag einen Chip vorgestellt, mit dem er das Gehirn digitalisieren will.

Es klingt nach Science-Fiction, ist aber für drei Schweine bereits Realität: ein Chip im Kopf, mit dem sich Computer per Gedanken steuern lassen sollen. Es ist wohl das ambitionierteste Projekt von Tesla-Chef Elon Musk, über das er kürzlich informierte .

Der münzgrosse Chip soll neurologische Signale verstehen. Ziel ist die Digitalisierung des Gehirns. Musks Firma Neuralink pflanzte den Chip den drei Schweinen vor zwei Monaten ein. Am Monitor zeigte der US-Unternehmer die Nervenimpulse des Schweins Gertrude. «Es ist wie ein Fitbit für Ihren Schädel», sagte Musk.

Aufrüsten gegen Computer

Der Chip soll die Möglichkeiten eines Activity-Trackers aber bei weitem übersteigen. Laut dem Milliardär soll der Chip zunächst zur Behandlung neurologischer Erkrankungen zum Einsatz kommen. In Zukunft soll es aber auch möglich sein, verletztes Nervengewebe zu überbrücken, damit Menschen etwa wieder laufen könnten.

Mit dem Chip liessen sich Gedanken teilen, vollständig immersive Computerspiele erleben oder die aktuellsten Sprachkenntnisse ins Gehirn installieren. «Ihr werdet eure Erinnerungen speichern und sie möglicherweise auch in einen anderen Körper oder einen Roboter herunterladen können», so Musk.

Als klinge das nicht schon nach einer Zukunft wie in der Sci-Fi-Serie «Black Mirror», will Musk den Chip auch als Waffe gegen Computer verstehen. Künstliche Intelligenz werde die menschliche Intelligenz in fünf Jahren überholen. Sollten die Menschen ihre Gehirne nicht aufrüsten, würden sie zu Schosshunden der Computer.