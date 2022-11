Digital-Experte : «Elon Musk schiesst Raketen ins All, er wird auch Twitter-Probleme lösen»

Digital-Experte und Lehrer Philippe Wampfler hält einen Twitter-Kollaps für unwahrscheinlich. Technische Probleme jedoch könne es geben. Die Fussball-WM sei ein erster grosser Stresstest für das verkleinerte Team. Doch er traue Twitter-Eigentümer Elon Musk diese Herausforderungen zu. «Musk schiesst Raketen ins All. Er wird auch technische Schwierigkeiten bei Twitter lösen können.» Seit Elon Musk Ende Oktober Twitter übernommen hat, herrscht Chaos.

Darum gehts Schweizer Politiker und Wissenschaftlerinnen wechseln jetzt zu Mastodon – auch aus Angst vor dem Twitter-Kollaps.

Philippe Wampfler, Social-Media-Experte und Lehrer für digitale Bildung, glaubt nicht an einen Kollaps. Doch technische Probleme könnte es geben, sagt er. Die WM sei ein Stresstest für Twitter.

Twitter sei in seiner Grösse, Breite und globalen Verbreitung alternativlos.

Viele Prominente wechseln jetzt zu Mastodon oder festigen dort zumindest ihre Präsenz. Wie wahrscheinlich ist ein Kollaps von Twitter?

Der ist eher unwahrscheinlich. Möglich sind technische Probleme, etwa vorübergehende Ausfälle. Doch das System erscheint mir doch relativ robust. Die Fussball-WM ist ein erster Stresstest für das verkleinerte Team. Auch will Elon Musk künftig mehr auf Video-Inhalte setzen, was technisch anspruchsvoll ist. Doch ich traue ihm diese Herausforderungen zu. Er schiesst Raketen ins All, er wird auch technische Probleme bei Twitter lösen können.

Es scheint ein politisches Statement zu sein, zu Mastodon zu wechseln oder eben auf Twitter zu bleiben.

Kein politisches Statement im eigentlichen Sinn. Aber gewisse Werte werden dadurch ausgedrückt. Mastodon hat andere Werte, ist nicht gewinnorientiert, arbeitet ohne Werbeeinnahmen. Man hört einander zu, geht aufeinander ein. Das unterscheidet die Plattform von Twitter. Insofern manifestiert ein Wechsel auch eine andere Werthaltung.

Kann Mastodon Twitter ersetzen?

Nein. Twitter ist in dieser Grösse, Breite und globalen Verbreitung unerreicht und es ist derzeit keine Alternative in Sicht, weder Mastodon noch eine andere Plattform. Es gibt viele Plattformen und alle decken eine geografische, thematische oder interessenbezogene Nische ab. Wenn jemand global Impact haben will, kommt er um Twitter nicht herum. Auch Schweizer Politikerinnen und Politiker kommen nicht um Twitter herum.



Glauben Sie, dass die Abkehr von Twitter und der Zustrom auf Mastodon nachhaltig sind?

Bei Mastodon gibt es immer wieder solche Wellen, schon seit der Ankündigung der Übernahme durch Musk im Frühling. Die Mastodon-Community wird jetzt wachsen, aber nicht so steil, dass die Plattform Twitter das Wasser reichen könnte. Es sei denn, Twitter passiert eine grosse Panne, etwa ein Datenleck oder ein Totalausfall. In diesem Fall könnte Mastodon grossen Zulauf bekommen. Elon Musk wird auch darauf achten, dass er es mit der Toleranz nicht übertreibt und sich weiterhin gegen Pornografie und rechtsradikale Kreise auf Twitter abgrenzt. Denn sonst könnte ihm das finanziell schaden, wenn Werbekunden sich abwenden.

Elon Musk scheint geradezu darauf hinzuwirken, dass das Unternehmen an Wert verliert. Warum?

Hier kann man nur spekulieren. Er hat ein gewisses Selbstbild als Manager nach dem Motto «Move fast and break things», rasch handeln und Dinge auch ausprobieren, wenn etwas kaputtgeht. Auch schätze ich, dass er als Twitter-User mit enorm vielen Followern sehr weit weg ist von den Problemen und Ansichten des Fussvolks. Ihn interessieren der amerikanische und der asiatische Markt, er will vor allem gute Beziehungen zu China haben, um dort den Tesla zu etablieren.

Er sagt, die Zahlen seien gestiegen. Wie muss man das deuten?

Twitter ist nun nicht mehr an der Börse, also muss Elon Musk die Zahlen nicht ausweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen bestimmten Gaffer-Effekt gibt. Man möchte jetzt wissen, was dort passiert. Da ist eine gewisse Faszination für ein Spektakel, das sich manche nicht entgehen lassen wollen. Damit hat Twitter einige neue User, die nicht sehr aktiv sind.