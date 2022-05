250’000 Dollar Schweigegeld : Musk zu Belästigungsvorwürfen - «Ich habe eine Aufgabe für diese Lügnerin»

Eine ehemalige Flugbegleiterin von SpaceX wirft Elon Musk sexuelle Belästigung vor. Der reichste Mensch der Welt wendete mit einer Zahlung von 250’000 Dollar eine Klage ab.

Anschuldigungen seien «politisch motiviert»

Musk wollte Flugbegleiterin Pferd kaufen

Die Flugbegleiterin erzählte ihrer Freundin, dass der milliardenschwere SpaceX-Gründer und Tesla-Chef Musk sie während eines Fluges Ende 2016 «für eine Ganzkörpermassage» in sein Zimmer gebeten habe, heisst es in der Erklärung. Als sie angekommen sei, habe sie festgestellt, dass Musk «bis auf ein Laken, das die untere Hälfte seines Körpers bedeckte, völlig nackt war». Während der Massage, so heisst es in der Erklärung weiter, entblösste Musk «sein Glied» und «berührte sie und bot ihr an, ein Pferd zu kaufen, wenn sie mehr tun würde», was sich offensichtlich auf die Ausführung sexueller Handlungen bezog. «Die Betreuerin, die Pferde reitet, lehnte ab und fuhr mit der Massage fort, ohne sich auf sexuelle Handlungen einzulassen.