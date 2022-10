Elon Musk verkauft ein Parfüm, dass nach verbranntem Haar riecht

Seine neue Twitter-Bio verrät es: Elon Musk, bisher bekannt als Tesla-, Space-X- und Paypal-Mitbegründer und reichster Mensch der Welt, ist jetzt Parfümverkäufer. Dass das absolut offensichtlich ist und schon längst hätte passieren sollen, findet vor allem … er selbst. Der Unternehmer twittert: «Mit einem Namen wie meinem war es unausweichlich, ins Parfümgeschäft einzusteigen. Warum habe ich mich nur so lange dagegen gewehrt?» Damit spielt Musk auf seinen Nachnamen ein, der übersetzt Moschus bedeutet – ein Stoff, der häufig und gern in Parfüms eingesetzt wird.

Verbranntes Haar, angesengt – so heisst das Parfüm auf deutsch. Elon Musk beschreibt es auf Twitter als den «edelsten Duft der Welt». Burnt Hair Singed, Fr. 102.–, The Boring Company

Shop verkauft auch Tunnel, Flammenwerfer, Parfüm

Vertrieben wird das Ganze über eine von Musks Firmen: The Boring Company (auf Deutsch: Die langweilige Firma), die nebst dem Parfüm zukünftig auch Tunnel verkaufen will und 2018 etwas vertrieb, das aussieht wie ein Flammenwerfer, aber scheinbar keiner ist – es heisst Not-A-Flamethrower. Tatsächlich vorbestellen kann man aktuell aber nur den Duft, der damit wirbt, so zu duften «als ob man sich am Esstisch über eine Kerze lehnt».