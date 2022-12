Elon Musk sperrt Kanye West erneut auf Twitter

US-Rapper : Nach Schock-Aussagen über Hitler – Elon Musk sperrt Kanye West auf Twitter

Der wegen antisemitischer Äusserungen in Verruf geratene US-Rapper Kanye West hat erneut für Empörung gesorgt. Jetzt wurde sein Twitter-Account wieder gesperrt.

via REUTERS

Kanye West sagte in einem Interview, er liebe Nazis.

Er liebe Nazis und möge Hitler, so Kanye West.

Kanye West schockierte in einem Interview mit Aussagen über Hitler und Nazis.

Elon Musk hat den umstrittenen US-Rapper Kanye West erneut auf Twitter gesperrt. Zuvor hatte Kanye West mit bewundernden Aussagen über Hitler und Nazis erneut für Empörung gesorgt. «Ich mag Hitler» und «ich liebe Nazis», sagte der 45-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit dem bekannten ultrarechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones. Kurz nach diesem Auftritt gab das rechte Online-Netzwerk Parler bekannt, dass sein geplanter Verkauf an West abgesagt wurde.