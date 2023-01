Elon Musk steht wegen folgenschwerer Tweets vor Gericht

San Francisco : Elon Musk steht wegen folgenschwerer Tweets zu Tesla vor Gericht

Der Prozess zu einer Klage von Anlegern gegen Tesla-Chef Elon Musk wegen einiger folgenschwerer Tweets hat am Dienstag in San Francisco begonnen. Der Richter und die Anwälte machten sich zunächst an die Auswahl der Geschworenen. Dabei geht es um Tweets aus dem Sommer 2018. Damals hatte Musk verkündet, den Elektroauto-Hersteller von der Börse nehmen zu wollen und die Finanzierung dafür «gesichert» zu haben. An den Märkten sorgte dies für Unruhe, der Kurs schnellte um fast elf Prozent in die Höhe. Die New Yorker Börse sah sich genötigt, den Handel mit den Papieren vorübergehend auszusetzen.