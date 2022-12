Twitter-Aufruf: Elon Musk sucht mit Video nach «verrücktem Stalker»

«Gestern Abend wurde ein Auto mit dem kleinen X (Abkürzung vom Namen seines Sohnes) von einem verrückten Stalker verfolgt, der dachte, ich sei darin gesessen. Später hinderte er das Auto am Weiterfahren und kletterte auf die Motorhaube.» Diesen Text veröffentlichte Elon Musk am Donnerstagmorgen auf seinem Twitter-Account. Dazu stellte er ein Video, in welchem ein weisser Hyundai zu sehen ist. Darin sitzt ein schwarz gekleideter Mann, der das Auto angegriffen haben soll, in welchem sich sein Sohn befand.