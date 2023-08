Elon Musk muss Twitter-Logo X wieder abhängen

Getty Images via AFP

Doch bei der Stadt gingen zahlreiche Beschwerden ein. Es wurden Sicherheitsbedenken geäussert. Auch leuchtete es in der Nacht.

Am 28. Juli erschien das neue Logo auch schon auf dem Dach des Firmensitzes von Twitter.

Vor wenigen Tagen erst liess Elon Musk ein grosses X an den Hauptsitz von Twitter anbringen.

Kurz nach der Umbenennung der Onlineplattform Twitter in «X» und der Installation des neuen Logos auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco, muss dieses auch schon wieder entfernt werden. Nach einer Klage der Stadt wurde das riesige «X» aus Metall am Montag abgebaut, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.