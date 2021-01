Der Aktienwert stieg übers Wochenende um 900 Prozent und sackte am Dienstag um 60 Prozent ab.

Elon Musk hat in einem Tweet den Messengerdienst Signal als Whatsapp-Alternative empfohlen.

So hat Musk seinen Follower vergangene Woche empfohlen, «Signal zu nutzen». Es war eine Reaktion auf die neuen Datenschutz-Bedingungen von Whatsapp . Denn der Whatsapp-Konkurrent Signal wirbt mit einem hohen Grad an Privatsphäre (siehe Box).

Seit dem Whatsapp-Fiasko verzeichnen Messenger-Konkurrenten einen Ansturm von neuen Nutzern. Auch die Signal-App schaffte es vorübergehend auf Platz 1 der Download-Charts der Messaging-Apps in mehreren europäischen Ländern. Signal hat eine Open-Source-Verschlüsselung. Dies bedeutet, dass die Software von Entwicklern und Sicherheitsexperten frei getestet werden kann und allfällige Sicherheitslücken rasch auffliegen und ausgebessert werden. Die App ist gratis im Play Store und App Store zu finden.

Zahlreiche Börsianer verstanden Musks Empfehlung wohl als Kauf-Ratgeber und stürzten sich auf die Aktie von Signal Advance. Deren Aktienwert ist darauf um über 900 Prozent gestiegen. Doch schon am Dienstag ist der Kurs um mehr als 60 Prozent abgefallen. Denn hinter Signal Advance steckt nicht der empfohlene Messenger-Dienst, sondern ein Medizintechnik-Hersteller.

Signal warnt: «Das sind nicht wir»

Für den Messenger-Dienst ist eine gemeinnützige Organisation verantwortlich, die nicht an der Börse notiert ist. Darauf wies das Unternehmen auch schon am Freitag hin: «Es ist verständlich, dass die Leute in das Rekordwachstum von Signal investieren wollen, aber das sind nicht wir», schreiben die Macher von Signal.