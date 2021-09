Liebes-Aus nach drei Jahren : Elon Musk und Grimes haben sich getrennt

Der Bub hat sich eine Eigenheit angewöhnt, welche die Musikerin verblüfft: X hat Gefallen an ihrem bürgerlichen Vornamen Claire gefunden und nennt sie nun nur noch so.

Liebes-Aus bei Elon Musik und Grimes: Das Paar hat sich nach drei Jahren als Paar getrennt. Der SpaceX-Gründer bestätigte dies gegenüber dem Klatschportal « Page Six ». Die kanadische Sängerin und er seien allerdings nur «halbgetrennt», gab Musk an.

Laut dem Tesla-Chef verstehen sich die beiden weiterhin gut und wollen ihren 16 Monate alten Sohn X Æ A-Xii (ausgesprochen «X Ash A Twelve») gemeinsam grossziehen. Zum Trennungsgrund sagte Musk: «Es liegt vor allem daran, dass ich für meine Arbeit bei SpaceX und Tesla hauptsächlich in Texas bin oder ins Ausland reise und sie hauptsächlich in Los Angeles arbeitet.» Aktuell befinde sich Grimes aber in seinem Haus: «Sie ist jetzt bei mir und Baby X ist im Zimmer nebenan», so der Unternehmer.