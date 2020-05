Ist das ein Scherz?

Elon Musk und Grimes nennen ihr Kind X Æ A-12

Auf Twitter verkündete Elon Musk (48), dass er und seine Freundin Grimes (32) Eltern geworden seien. Sein jüngster Sohn hat einen abenteuerlichen Namen.

Elon Musk (48) ist wieder Vater geworden. Auf Twitter meldete er sich am Montag mit dem Tweet: «Mom & Baby all good.» Dieser kam wenige Stunden nach: «Nur noch ein paar Stunden!» Die Mutter des Kindes ist die kanadische Avantgarde-Pop-Musikerin Grimes (32), bürgerlich Claire Elise Boucher.

Nach der Verkündung der Baby-News wurde der Unternehmer mit Fragen überhäuft. Doch eine stach besonders raus. Eine Userin forderte: «Wir brauchen den Namen.» Darauf tweetete Musk nüchtern: «X Æ A-12 Musk.» Was der Name bedeutet, wie er ausgesprochen wird und ob das Kind wirklich so genannt wird, verrät Musk nicht. Jedoch ist dem Multimilliardär und seiner Künstlerfreundin vieles zuzutrauen – erst recht so ein Baby-Name.