Kommt es zum Zweikampf zwischen Twitter- und Facebook-Chef?

Elon Musk und Mark Zuckerberg sollen sich wohl bald in einem Ring gegenüberstehen. Was die beiden Milliardäre in den sozialen Medien ankündigten, hört sich wie ein Scherz an – soll offensichtlich aber keiner sein.



Wie «Forbes» schreibt, soll alles am Dienstag begonnen haben, als Musk auf einen Tweet antwortete, in dem es um die Nachricht ging, dass Facebook möglicherweise einen Twitter-Konkurrenten entwickelt.



«Ich bin mir sicher, dass die Erde es nicht erwarten kann, ausschliesslich unter Zucks Fuchtel zu stehen und keine anderen Optionen zu haben. Zumindest wird es «vernünftig» sein. Ich habe mir einen Moment lang Sorgen gemacht», so Musk auf Twitter.