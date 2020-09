Auch am Montag setzte die Tesla-Aktie ihren Höhenflug fort. Um über 12 Prozent stieg die Aktie an und sorgte dafür, dass Elon Musk nicht weniger als 10,4 Milliarden Dollar in einem Tag zu seinem Vermögen hinzufügte. Gemäss «Forbes» wird Musk damit der fünftreichste Mensch auf der Erde mit einem Vermögen von 102,9 Milliarden Dollar. Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, liegt mit 107,6 Milliarden Dollar auf Platz 4.