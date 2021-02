Auch am Dienstag drohen hohe Verluste.

Der Tesla-Aktienkurs brach am Montag um 8,6 Prozent ein.

Elon Musk ist mit Tesla an der Börse auf Talfahrt.

Weil die Kurse von Bitcoin und Co. einbrechen, verliert auch die Tesla-Aktie rasant an Wert.

Elon Musk hat mit Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Kryptowährungen investiert.

Am Montagabend fiel der Aktienkurs von Tesla um 8,6 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller verlor auf einen Schlag 15,2 Milliarden US-Dollar – umgerechnet 13,7 Milliarden Franken. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Wie «Bloomberg» berichtet, geht die Talfahrt am Dienstag weiter. So fiel der Tesla-Kurs noch vor der offiziellen Markteröffnung um weitere 6 Prozent. Nach Markteröffnung um 15.30 Uhr Schweizer Zeit fiel der Tesla-Kurs bereits wieder um zeitweilig über zehn Prozent.

Woran liegt es? Das Tesla-Model Y ist offenbar von der Firmenwebsite verschwunden. Musk erklärte auf Twitter, dass das Auto weiterhin verfügbar sei, trotzdem dürfte die Änderung für Verwirrung sorgen. Ein weiterer Grund könnte die Talfahrt der Kryptowährungen sein. Elon Musk gilt als grosser Unterstützer von Bitcoin , Ethereum und anderen Kryptowährungen. So hat er mit dem Firmenvermögen 1,5 Milliarden Franken in Kryptowährungen investiert.

Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um 15 Prozent eingebrochen. Elon Musk selbst könnte die Talfahrt von Bitcoin zusätzlich angeheizt haben. In einem Tweet vom 20. Februar äusserte er den Eindruck dass die Kurse von Bitcoin und Ethereum «hoch scheinen», so Musk.