Starlink-Satelliten - Elon Musk verspricht weltweites, schnelles Internet

Am Mobile World Congress in Barcelona hat er angekündigt, grosse Investitionen in sein Projekt Starlink stecken zu wollen.

Die Idee, an der Musk arbeitet, ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit haben verschiedene Akteure versucht, mit Hilfe von Satelliten ein allumfassendes Internet-Netzwerk aufzubauen, auf das von überall her zugegriffen werden kann. Bisher ist das Bestreben aber noch niemandem gelungen.

Das Prinzip dahinter ist leicht zu verstehen: Mithilfe tausender Satelliten, die sich in einer nahen Erdumlaufbahn befinden – also in rund 1000 Kilometern Höhe – soll es möglich werden, auch an den abgelegensten Orten der Welt, Zugang zu High-Speed-Internet zu garantieren. Falls dies gelänge, wäre das ein grosser Durchbruch, denn noch immer hat rund die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu stabilem Internet, wie CNN berichtet.

«Wir wollen ja nicht bankrott gehen»

Der Unternehmer erwartet, dass die Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern von Starlink in den nächsten zwölf Monaten auf 500’000 ansteigen wird. Um dies möglich zu machen, will Musk aber noch einiges in das Projekt investieren. So erwarte er, zwischen fünf und zehn Milliarden in Starlink stecken zu müssen, bevor das Geschäft profitabel werde. Aber auch danach sei es wichtig, weiterhin in Innovationen zu investieren, um nicht von konkurrenzierenden Anbietern überholt zu werden. Daher müsse SpaceX über kurz oder lang wohl rund 20 bis 30 Milliarden in Starlink investieren.