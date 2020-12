Mitte November vermutete der Tesla-Chef Elon Musk, an Corona erkrankt zu sein . Daraufhin liess er sich gleich viermal auf das Virus testen – und erhielt unterschiedliche Testresultate. Zweimal zeigte der Test ein positives und zweimal ein negatives Resultat an. «Etwas hier ist sehr seltsam», hatte Musk sich via Twitter über die rätselhaften Befunde geäussert.

Mittlerweile scheint sich das Mysterium allerdings geklärt zu haben. Am Dienstag bestätigte der 49-Jährige selbst, dass er tatsächlich an Covid-19 erkrankt sei. Musk hielt sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Berlin auf, um den Axel Springer Award entgegenzunehmen. Als ein Sprecher bei der Award-Zeremonie verkündete, dass Musk nicht plane, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, rief Musk selbst aus dem Publikum heraus, dass dies so sei, weil er Covid-19 bereits gehabt hätte.