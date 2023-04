Twitter: ETH muss automatische Erdbebenwarnungen einstellen

Wenn der Seismograf der ETH ein Erdbeben registrierte, twitterte der Erdbebendienst automatisch eine Meldung wie diese: «12:56 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 2.5 bei Col du Sanetsch VS. War möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten.» Weil Elon Musk Spam auf Twitter verringern möchte, ist damit nun vorerst Schluss.

Grund dafür seien Änderungen der Geschäftsbedingungen von Twitter, so der Erdbebendienst. Elon Musk verlangt neu für den zuvor kostenlosen Zugang zur nötigen API-Schnittstelle satte 42’000 Dollar pro Monat. Das soll eigentlich den Spam, den Bot-Netzwerke verursachen und der dem Twitter-CEO ein Dorn im Auge ist, verringern.

Trotzdem legt er damit auch Infodiensten einen grossen Stein in den Weg, obwohl Twitter schon erklärt hatte, dass das nicht das Ziel sei. Der Erdbebendienst warte derzeit auf Rückmeldung von Twitter und wird bis auf weiteres signifikante Erdbeben manuell vermelden, was aber natürlich länger dauert, als die automatischen Tweets. Dadurch wird auch die Berichterstattung über Erdbeben in der Schweiz verlangsamt.