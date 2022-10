44-Milliarden-Deal : Elon Musk will Twitter-Kauf bis Freitag abschliessen

Die Deadline für die Übernahme des Online-Netzwerks durch den Tesla-Chef ist in zwei Tagen.

Die Banken, die 13 Milliarden Dollar an Krediten bereitstellen sollen, müssen demnach nur noch die letzten Formalitäten regeln, bevor das Geld für Elon Musk freigegeben wird.

In einer Videokonferenz mit Bankern soll Elon Musk die Übernahme von Twitter bis Freitag bestätigt haben. (Archivbild)

Er will den Deal laut US-Medien bis dann abschliessen.

Am Freitag läuft die richterlich verhängte Frist für die Twitter-Übernahme durch Elon Musk ab.

Elon Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks Twitter laut US-Medien bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschliessen. Das habe der Tesla-Chef bei einer Videokonferenz mit Bankern versichert, die bei der Finanzierung des 44 Milliarden Dollar teuren Deals helfen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise.