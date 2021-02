Millionenstrafe wegen Tweet

Mit der US-Börsenaufsicht (SEC) handelte sich Musk schon mit mehreren Tweets Ärger ein. Im August 2018 sorgte er etwa mit einem Tweet für Wirbel, in dem er darüber sinniert hatte, Tesla von der Börse zu nehmen. An den Aktienmärkten sorgte das für Trubel, die SEC warf Musk Irreführung der Aktionäre vor. In einer Vereinbarung einigten sich die Firma und die SEC schliesslich auf eine Busse von 20 Millionen Dollar. Zudem sollte Tesla der Vereinbarung zufolge zwei «unabhängige Manager» ernennen und «zusätzliche Kontrollen einrichten, um Musks Kommunikation zu steuern».